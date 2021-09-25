Третий дозе быть: в США начали делать бустерные прививки Pfizer против коронавируса

Третий дозе быть: в США начали делать бустерные прививки Pfizer против коронавируса

Прежде всего третью прививку получат пожилые люди и представители групп риска.

Жителям США начали вводить бустерные дозы вакцины Pfizer/BionTech. Прежде всего третью прививку получат пожилые люди и представители групп риска.

Об этом сообщает AP.

Первые бустерные прививки были сделаны уже в пятницю, 24 сентября.

По словам местных медиков, хотя вакцины и обеспечивают надежную защиту от коронавируса, впрочем в случае со штаммом "Дельта", который является чрезвычайно заразным, количество нвоих случаев инфицирования возрастает. А вот иммунитет после введения первой дозы вакцины постоянно ослабевает.

Прежде всего третьей дозой будут вакцинировать людей в возрасте от 65 лет и старше, а также другие уязвимые группы, которые имеют проблемы из-за состояния здоровья, при условии, что уже прошло полгода со дня последней прививки.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал внедрение обязательной вакцинации от коронавируса работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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