Требовали покинуть школу: в Александрии полицейские пришли на урок к учительнице-антивакцинаторке

Требовали покинуть школу: в Александрии полицейские пришли на урок к учительнице-антивакцинаторке

В социальных сетях учительница публикует антивакцинаторские сообщения, в которых называют коронавирус "аферой".

В г. Александрия Кировоградской области 11 ноября на урок пришли правоохранители и потребовали от учительницы- антивакцинатора покинуть класс, поскольку ее отстранили от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19. На это педагог заявила, что она никуда не уйдет.

Видео в Сети опубликовала Светлана Бойченко.

На видео видно, как сотрудники полиции пришли на урок истории в УВК "Александрийский коллегиум", который проводила отстраненная учительница. Копы попросили ее покинуть учебное заведение.

"Вы на данный момент не имеете права находиться на рабочем месте из-за отстранения от работы", — сказали полицейские.

Однако педагог заявила, что должно быть решение суда с тем, чтобы отстранить ее от работы.

"Вы моими правами не имеете права управлять. Своими правами управляю я", — заявила учитель специализированной школы "Александрийский коллегиум".

После этого правоохранители вышли с педагогом в коридор, где составили протокол.

В социальных сетях эта учительница публикует антивакцинаторские сообщения, в которых называют коронавирус "аферой".

Начальник Александрийского отдела полиции Владимир Хвостов в комментарии gre4ka.info отметил, что в этой школе есть 8 учителей, которых из-за отсутствия прививки отстранили от работы, однако они продолжают ходить на уроки.

"Полиция вчера приезжала в это заведение. Сегодня уже непосредственно директор и представители управления образования вызвали полицию. Полицейские составили соответствующие административные материалы", – сказал Владимир Хвостов.

Напомним, на Прикарпатье антивакцинаторы ворвались в лицей из-за отстраненной учительницы. После этого госпитализировали директора заведения.

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