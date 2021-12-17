Только для экстренных случаев: ВОЗ одобрила еще одну COVID-вакцину Covovax

Было решено, что преимущества новой вакцины гораздо больше любых рисков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла вакцину от коронавируса Covovax для экстренного использования. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
"Этот перечень (признанных ВОЗ вакцин — ред.) имеет целью расширить доступ, в частности, стран с низким уровнем развития, 41 из которых до сих пор не смогли вакцинировать даже 10% своего населения, тогда как 98 стран достигают 40%", — сказала доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам здравоохранения.
В организации подчеркивают, что вакцина Covovax была оценена на основе обзора данных качества, безопасности и эффективности, плана управления рисками, программной пригодности и инспекций на месте производства, проведенных Генеральным контролером по лекарственным средствам Индии.
Техническая консультативная группа, состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19. Было решено, что ее преимущества намного больше любых рисков. Поэтому эксперты решили, что Covovax можно использовать по всему миру.
Напомним, в Британии начались испытания новой безигольной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса, которую планируется вводить струей воздуха.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.