Точно не 5-7 дней: в Раде сообщили срок, за который Киев выйдет из "красной" зоны

Точно не 5-7 дней: в Раде сообщили срок, за который Киев выйдет из "красной" зоны

По предварительной информации, жесткий карантин вводить не будут.

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев может выйти из "красной" зоны точно не через 5-7 дней. Все зависит от количества занятых COVID-кроватей.

Об этом Михаил Радуцкий сообщил журналистам.

"Все зависит от количества занятых коек (в больницах. – Ред.). Есть количественные показатели, по которым устанавливается "красная", "оранжевая", "желтая" или "зеленая" зоны. Поэтому я бы здесь не брался прогнозировать, но я уверен, что это точно не 5-7 дней", — отметил нардеп.

Радуцкий также объяснил, что локдаун в Украине не вводится, поскольку многие уже вакцинированы одной или двумя дозами. По словам нардепа, на сегодняшний день это количество составляет около 17 млн украинцев.

"Закрывать страну на полный локдаун, когда мы можем себе позволить адаптивный карантин, при нашей экономике это было бы неправильно", — подчеркнул председатель комитета по здоровью нации.

К тому же Радуцкий отметил, что ученики столицы вернутся за парты из дистанционному обучению только тогда, когда будет принято решение о выходе Киева из "красной" зоны.

Напомним, после обновленных списков Минздрава по карантинным зонам в Украине в "красную" попали 15 областей. Семь областей сейчас "оранжевые".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. "Красная зона" – депутаты решали, кого и на каких условиях пускать в помещение Верховной Рады

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку