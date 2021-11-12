Тела умерших от COVID-19 в черных пакетах: в Полтаве показали жуткие кадры с морга (фото 18+)

Тела умерших от COVID-19 в черных пакетах: в Полтаве показали жуткие кадры с морга (фото 18+)

Все умершие из-за COVID-19 были невакцинированы.

В Полтаве показали жуткие кадры с телами усопших из отделения областного патологоанатомического бюро. Люди умерли из-за коронавируса.

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Об этом сообщает издание "Полтавщина".

На фото, предоставленных в Полтавской ОГА, видно большое количество тел людей, умерших из-за осложнений от коронавируса. Все трупы в черных пакетах.

Полтавщина

Фотографии в ОГА опубликовали из-за того, что местных медиков обвиняли в завышенности количества госпитализированных из-за коронавируса.

Полтавщина

Как сообщили в Полтавской ОГА, все умершие из-за COVID-19 были невакцинированы. Там добавили, что подобное медицинское работники вынуждены наблюдать ежедневно.

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