Тела умерших от COVID-19 в черных пакетах: в Полтаве показали жуткие кадры с морга (фото 18+)

Все умершие из-за COVID-19 были невакцинированы.
В Полтаве показали жуткие кадры с телами усопших из отделения областного патологоанатомического бюро. Люди умерли из-за коронавируса.
Об этом сообщает издание "Полтавщина".
На фото, предоставленных в Полтавской ОГА, видно большое количество тел людей, умерших из-за осложнений от коронавируса. Все трупы в черных пакетах.
Фотографии в ОГА опубликовали из-за того, что местных медиков обвиняли в завышенности количества госпитализированных из-за коронавируса.
Как сообщили в Полтавской ОГА, все умершие из-за COVID-19 были невакцинированы. Там добавили, что подобное медицинское работники вынуждены наблюдать ежедневно.
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