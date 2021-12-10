Существует три причины: KSE прогнозирует новую вспышку COVID-19 в Украине уже в январе

Существует три причины: KSE прогнозирует новую вспышку COVID-19 в Украине уже в январе

В настоящее время растет инфицирование коронавирусом в Европе.

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине возможна уже в январе 2022 года.

Об этом со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко сообщает РБК.Украина.

По его словам, существует три сценария развития событий: средний, оптимистический, пессимистический. По среднему — COVID-заболеваемость начнет расти в январе по нескольким причинам: ситуация в Европе, сезонные болезни и мутированный COVID-штамм "Омикрон".

Специалист отмечает, что тренд к росту инфицирования коронавирусом, который есть в европейских странах, может начаться и в Украине.

"Второе — это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая, к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул Ганиченко.

Что касается мутаций COVID-19, то руководитель KSE называет их потенциальными угрозами. "Поэтому вот эти три фактора как раз говорят о том, что в январе действительно есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 именно в Украине", — резюмировал Юрий Ганиченко.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина. В "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты по крайней мере одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресстест на COVID-19.

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