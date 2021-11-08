Студенты медицинских направлений будут помогать вакцинировать украинцев

Интерны будут работать с пациентами в больницах.

Студенты-медики в Украине будут привлечены к процессу вакцинации против COVID-19. Интерны теперь будут работать с госпитализированными пациентами.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что студентов-медиков уже активно привлекают к работе в пунктах вакцинации, а интерны будут работать с госпитализированными больными COVID-19.

Кроме того, глава Минздрава напомнил, что всего в Украине провакцинировано 11,5 млн граждан, 8 млн из них иммунизированы двумя дозами.

Вместе с тем, Ляшко отметил, что в эти выходные было зафиксировано уменьшение количества прививок в нескольких областях, среди которых Житомирская и Одесская. Почему в этих регионах не работали отдельные пункты прививки выясняют.

Министр в очередной раз отметил важность вакцинации и проинформировал, что среди госпитализированных из COVID-19 более 95% не привиты от коронавируса.

Напомним, с понедельника, 8 ноября, в Украине будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты чиновников и работников образовательных учреждений, которые отказываются вакцинироваться. Отстраненными от работы не могут быть те, кто имеет подтвержденные медицинские выводы о противопоказаниях к прививке.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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