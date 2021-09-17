Страховщики в ожидании новой вспышки COVID-19 меняют условия страхования персонала

Украинские страховщики готовятся к новой вспышке заболеваемости COVID-19 и пересматривают свои программы медицинского страхования персонала, предлагая работодателям лучше защитить собственных работников и бизнес. Среди основных изменений — покрытие от коронавируса становится обязательным, увеличивается спрос на опцию психологической помощи.

"Учитывая, что коронавирус тоже имеет признаки сезонности, мы уже сегодня готовимся к новой вспышке и модифицируем медицинские страховые программы, — рассказывает руководитель управления личного страхования компании "ИНГО" Марина Зварыч. — Также соответственно подготовлено наше сервисное подразделение, котрое оказывает консультационную и организационную помощь. Количество сотрудников контакт-центра увеличено, все они имеют медицинское образование и прошли специальное обучение".

По данным ИНГО, во время предварительной вспышки коронавирусного заболевания среди застрахованного персонала переболели 10-15% работников. Они получали выплаты или организационную помощь и сопровождение во время лечения. В течение конца 2020 и в 2021 году компания оплатила лечение своих клиентов от ковида 34,3 млн грн.

Однако новые штаммы COVID-19 являются более агрессивными, которые скорее распространяются и могут вызвать тяжелое течение болезни с более сложными последствиями, поэтому страховщики модифицируют свои программы.

Как объясняет Марина Зварич, программы медицинского страхования персонала расширяют покрытием лечения как несложных амбулаторных случаев, так и тяжелых стационарных случаев. Большинство корпоративных программ страхования отныне включают покрытие COVID-19 не как дополнительную опцию, а как обязательное условие. Страховая защита имеет различные вариации с определенными лимитами как на амбулаторно-поликлиническую помощь, так и на стационар. В том числе и на базе частных клиник. Ведь сейчас, кроме государственных медицинских учреждений, стационарное лечение от ковида обеспечивают также некоторые частные заведения.

"Если застрахованное лицо получает медицинскую помощь в государственном секторе, где лечение оплачивается из бюджета, мы предоставляем дополнительное лекарственное обеспечение, покрываем вспомогательные препараты и диагностику, которые не входят в государственный пакет", — объясняет Зварыч.

Среди других нововведений в страховых программах следует отметить и дополнительную опцию психологической помощи после перенесенной болезни. "На самом деле эта опция существовала и раньше, однако не пользовалась спросом, — уточняет Марина Зварыч. — Однако осложнения, которые вызывает COVID-19 и их влияние на психическое состояние человека, сделали эту опцию довольно популярной для страховой программы".

Кроме усиления программ медицинского страхования, страховые компании разработали специальные программы, предусматривающие не организацию и оплату лечения, а денежное возмещение в случае заболевания коронавирусной болезни. Из-за такой узкой направленности такие программы значительно дешевле, чем добровольное медицинское страхование (ДМС), а их особенностью является то, что страховка начинает работать уже после установления диагноза.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку