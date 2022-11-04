Стоит ли уезжать из Херсона: Хлань призвал не поддаваться на провокации оккупантов

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань призвал жителей Херсона не поддаваться на провокации оккупантов, оставаться в городе и дождаться возвращения ВСУ.

Об этом Хлань рассказал в интервью ТСН.ua.

"Конечно, не стоит (выезжать из Херсона – ред.). Мы призывали херсонцев все же найти возможность, не поддаваться на провокации оккупантов, на их нагнетание паники, которое они устраивают в последнее время. А – дождаться Вооруженных сил. Найти безопасные места, запастись едой, водой и дождаться деоккупации", – сказал депутат.

Также читайте Чего ждать Путину после потери Херсона: прогнозы экспертов

Однако определенная часть населения запаниковала и уехала, в том числе в Россию. Теперь люди ищут пути для возвращения или выезда куда-нибудь дальше.

"Потому что оккупанты держат там людей в таких городках для беженцев палатных и никаких условий нет. И сейчас люди уже и напуганы, и не понимают, почему они поддались панике", — добавил советник главы ХОВА.

"То, что устраивает сейчас оккупант, – выселение принудительное из пятнадцатикилометровой зоны левобережья – там находилось как раз большое количество дач, куда люди выехали из Херсона, и хотели там переждать ту панику, которую создали оккупанты. Они пугали там провокациями и так далее", – сообщил Хлань.

Что происходит в Херсоне и области

Президент России Владимир Путин заявил 4 ноября о необходимости "вывезти из зоны боевых действий" всех проживающих в Херсоне.

В этот же день местный гауляйтер Кирилл Стремоусов записал видеообращение, в котором заявил о введении в городе круглосуточного комендантского часа. Правда, позже коллаборант удалил свое видео.

Российская армия пытались сделать вид, что бежит с правого берега Херсона, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. Однако оккупанты остаются на месте и готовят Херсон к уличным боям.

В то же время, российские военные в Херсоне с помощью взрывчатки уничтожают плавсредства на причалах и расстреливают или сжигают катера.

Читайте также: