Стоит ли делать прививку от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: ответ инфекциониста

Стоит ли делать прививку от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: ответ инфекциониста

Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни.

Вакцинация от коронавируса и гриппа в этом сезоне необходима. Это два совершенно разных заболевания.

Об этом на канале "Украина 24" сообщила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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Она ответила на вопрос журналиста, стоит ли делать прививку от гриппа тем людям, которые получили две вакцины от коронавируса.

"Почему же не стоит? Это два совершенно разных заболевания, две разные вакцины. Одна на другую абсолютно не влияет. Одна вакцина — это защита от коронавирусной инфекции, другая вакцина — это защита от гриппа. На сегодня уже есть в наличии вакцины от сезонного гриппа. Но перед этим обязательно нужно, чтобы семейный врач или терапевт вас осмотрел, чтобы человек не находился в состоянии заболевания", — сказала она.

Врач также сообщила, что желательно перед вакцинацией сделать тестирование, чтобы быть уверенными, что вакцинация проходит на фоне полного здоровья.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Его обещают обнародовать на этой неделе.

Напомним, за последние сутки от коронавируса умерли 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2852 человека были госпитализированы, а 7776 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контактцентра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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