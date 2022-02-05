Статистика не падает: в Украине за сутки зафиксировали около 43 тысяч новых случаев коронавируса

Статистика не падает: в Украине за сутки зафиксировали около 43 тысяч новых случаев коронавируса

С подтвержденным диагнозом в больницы попали 3818 человек.

В Украине за прошедшие сутки, 4 февраля, зафиксировали 42 533 новых случая коронавируса. Заболели 920 медработников и 4268 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также читайте На Олимпиаде в Пекине зафиксировали еще 45 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в нашей стране с подтвержденным диагнозом в больницы попали 3818 человек, выздоровели — 9628 пациентов, скончались — 185.

В тоже время вакцинировались от COVID-19 76 350 человек. В том числе первую дозу получили 22 352 человека, вторую — 29 708, бустерную дозу ввели 23 673 украинца.

Напомним, что "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких. Симптомы штамма легко спутать с обычным гриппом, однако, по данным медиков, две болезни имеют некоторые отличия.

Читайте также: