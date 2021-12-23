Стало известно, сколько в Украине потратили на борьбу с коронавирусом (инфографика)

Больше всего денег было потрачено на вакцинацию населения.
За 11 месяцев 2021 года расходы из госбюджета на борьбу с пандемией коронавируса составили 34,7 млрд грн. При этом предусмотренная сумма составляет 43,7 млрд гривен.
Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины.
В частности, расходы составили:
- Оплата услуг экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19 и услуг вакцинации населения против COVID-19 – 17,8 млрд грн; закупка вакцин против COVID-19 – 9,8 млрд грн
- Кроме того, Украина бесплатно получила от международных партнеров 11,2 млн доз вакцин
- Выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги госпитализации пациентов с коронавирусом – 21,1 млн грн
- Обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 584 млн грн
- Социальная поддержка населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; выплата материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности – 800 млн. грн. Выплаты пособия по безработице и частичной безработице – 1,5 млрд грн
- Борьбу с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн
- Доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органам и подразделениям гражданской обороны, полицейским, медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.
Минфин продолжает работать над финансовым обеспечением развития системы здравоохранения, в частности, для эффективного противостояния пандемии.
Ранее стало известно, что в Украине за последние две недели зарегистрированная COVID-заболеваемость снижалась с темпом около 20% в семь дней, снижалось также и количество госпитализаций. Но продолжению положительной динамики грозит рост рисков распространения штамма "Омикрон". Отмечается, что среднее количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось до 6 610 человек в день, среднее количество летальных исходов достигает 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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