Стало известно, сколько в Украине потратили на борьбу с коронавирусом (инфографика)

Стало известно, сколько в Украине потратили на борьбу с коронавирусом (инфографика)

Больше всего денег было потрачено на вакцинацию населения.

За 11 месяцев 2021 года расходы из госбюджета на борьбу с пандемией коронавируса составили 34,7 млрд грн. При этом предусмотренная сумма составляет 43,7 млрд гривен.

Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины.

В частности, расходы составили:

Оплата услуг экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19 и услуг вакцинации населения против COVID-19 – 17,8 млрд грн; закупка вакцин против COVID-19 – 9,8 млрд грн

Кроме того, Украина бесплатно получила от международных партнеров 11,2 млн доз вакцин

Выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги госпитализации пациентов с коронавирусом – 21,1 млн грн

Обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 584 млн грн

Социальная поддержка населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; выплата материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности – 800 млн. грн. Выплаты пособия по безработице и частичной безработице – 1,5 млрд грн

выплата материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности – 800 млн. грн. Выплаты пособия по безработице и частичной безработице – Борьбу с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн

Доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органам и подразделениям гражданской обороны, полицейским, медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

Минфин продолжает работать над финансовым обеспечением развития системы здравоохранения, в частности, для эффективного противостояния пандемии.

Министерство финансов Украины

Ранее стало известно, что в Украине за последние две недели зарегистрированная COVID-заболеваемость снижалась с темпом около 20% в семь дней, снижалось также и количество госпитализаций. Но продолжению положительной динамики грозит рост рисков распространения штамма "Омикрон". Отмечается, что среднее количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось до 6 610 человек в день, среднее количество летальных исходов достигает 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.