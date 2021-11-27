Стало известно, сколько учителей отстранено от работы из-за отсутствия прививки

Стало известно, сколько учителей отстранено от работы из-за отсутствия прививки

Больше отстраненных педагогов в Ровеской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно.

Отстранены от работы 2,8 тыс. педагогических работников учреждений общего среднего образования из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.

По словам министра, из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

Вакцинальная кампания от COVID-19 среди педагогов продолжается.

"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", — констатировал Шкарлетт.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования Луганская область – 94,3%; Сумская – 93,9%; Донецкая – 93,8%; Черкасская – 93,7%; Харьковская – 93,5%.

В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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