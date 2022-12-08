Стала известна ситуация с коронавирусом в Украине: за неделю умерло 54 человека

В Минздраве информируют о заболеваемости COVID-19 и кампании по вакцинации.

Об этом пишет в социальных сетях Министерство здравоохранения Украины.

Обратите внимание, что в связи с введением стабилизационных отключений электроэнергии, ограничивающей работу Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями, принято вынужденное решение об изменении отчетного периода по заболеваемости COVID-19.

За период с 25.11 по 01.12 в Украине:

зафиксировано 4810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 477, медработников – 92);

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 2556 человек,

летальных исходов – 54,

поправилось – 7 185 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 346 094 человека,

поправилось – 5 216 924 человека,

летальных исходов – 110 638,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 33 126 717.

За период с 28.11 по 04.12:

65 482 (на 15,6% больше, чем на прошлой неделе) лица вакцинированы против COVID–19. За отчетную неделю, из всех проведенных прививок 11,1% – это первые дозы, 9,4% – вторые дозы, 61% – первые бустерные дозы, 18,5% – вторые бустерные дозы.

С начала вакцинальной кампании привит 16 203 491 человек, из них получили две дозы – 15 388 413 человек, первую бустерную дозу – 2 902 215 человек, вторую бустерную дозу – 165 664 человека, получили дополнительную дозу – 35 083 человека.

Важно, что более 815 тыс. человек не получили вторую дозу и более 12,4 млн человек еще не получили первую бустерную дозу.

Вакцинация от коронавируса

Напомним, что ранее мы писали о том, как соединить прививки подростков против коронавируса с другими вакцинациями. Также в любое время можно делать экстренную вакцинацию, независимо от того, когда была прививка от COVID-19.

Также стало известно, какие вакцины защищают от штамма коронавируса "Омикрон".

А накануне в Польше обнаружили новую разновидность коронавируса: чем он опасен.

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