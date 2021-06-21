США поделятся с миром 55 млн доз COVID-вакцин: в списке государств есть и Украина

В США рассказали, как распределят 55 млн доз вакцины от COVID-19 и кто ее получит.

Соединенные Штаты поделятся с миром 55 млн доз вакцин от коронавируса. В списке стран, которые получат препараты, есть и Украины.

Об этом сообщает CNBC.

41 млн доз распределят через международный механизм COVAX.

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Около 14 млн доз направят в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Бразилию, Аргентину, Колумбию, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливию, Уругвай, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Гаити, Доминиканскую Республику, Панаму и Коста Рика.

Около 16 млн будет направлено в такие страны Азии, как Индия, Непал, Пакистан, Афганистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Лаос и Таиланд.

10 млн доз получат страны Африки.

Дополнительные 14 млн доз будут переданы "региональным приоритетным получателям", таким как Ирак, Йемен, Тунис, Косово, Грузия, Молдова и Украина, заявили в администрации Байдена. Всего в списке — около 30 стран, которые совокупно получат эти 14 млн доз препарата.

Напомним, что в Индии обнаружили новый вариант местного штамма коронавируса "Дельта плюс".

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