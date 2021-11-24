В Минздраве изменили срок действия "желтого" сертификата: сколько он будет действовать

В Минздраве изменили срок действия "желтого" сертификата: сколько он будет действовать

Ранее сертификат об одной дозе вакцины действовал почти четыре месяца.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сроки действия желтого сертификата (одной дозы вакцины) будут изменены.

Об этом он сказал во время своего брифинга.

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"Изменен срок действия желтого сертификата, который подтверждает прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней", — отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что более 600 тысяч украинцев, по данным Минздрава, еще не дошли по свою вторую дозу вакцины против коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Но пропуск прививки может привести к тому, что эффект первой дозы исчезает уже через месяц, и соответственно, риски тяжелого течения COVID-19 и смерти возрастают.