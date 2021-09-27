Среди больных нет вакцинированных: в Черновцах в одной из больниц для пациентов с COVID-19 занято 90% мест

Все госпитализированные находятся на кислородной поддержке.
В Черновцах в городской больнице №1 90% койко-мест для больных COVID-19 заняты.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на заместителя гендиректора больницы Валентина Пыжика.
По словам медика, у них на лечении находится 127 человек, инфицированных коронавирусом. Тогда, как общее количество койко-мест — 140.
Средний возраст пациентов — 60 лет. Все госпитализированные находятся на кислородной поддержке. Также 110 человек в тяжелом состоянии, девять — в реанимации.
Среди больных нет вакцинированных.
Напомним, в Харькове выросло количество больных коронавирусом. Сейчас в городе заняты 90% коек для больных на COVID-19 в опорных больницах города.