Среди больных нет вакцинированных: в Черновцах в одной из больниц для пациентов с COVID-19 занято 90% мест

Среди больных нет вакцинированных: в Черновцах в одной из больниц для пациентов с COVID-19 занято 90% мест

Все госпитализированные находятся на кислородной поддержке.

В Черновцах в городской больнице №1 90% койко-мест для больных COVID-19 заняты.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на заместителя гендиректора больницы Валентина Пыжика.

По словам медика, у них на лечении находится 127 человек, инфицированных коронавирусом. Тогда, как общее количество койко-мест — 140.

Средний возраст пациентов — 60 лет. Все госпитализированные находятся на кислородной поддержке. Также 110 человек в тяжелом состоянии, девять — в реанимации.

Среди больных нет вакцинированных.

Напомним, в Харькове выросло количество больных коронавирусом. Сейчас в городе заняты 90% коек для больных на COVID-19 в опорных больницах города.

Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова о динамике заболеваемости коронавирусом, лекарстве из США и вакцинации

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