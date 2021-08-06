Среди больных есть 11-летний ребенок: в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от штамма "Дельта"

Главный санитарный врач Тернопольской прогнозирует, что через неделю-две в области будет пик заболеваемости коронавирусом.
В Тернопольской области обнаружили 52 случая заболеваний штаммом коронавируса "Дельта", среди больных есть 11-летний ребенок. Также в области уже зарегистрировали первую смерть, которую вызвал штамм "Дельта".
Об этом во время брифинга сказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
Врач отметила, что сейчас коронавирусом в Тернопольской области болеют молодые люди, что является признаком штамма "Дельта". Также на Тернопольщине один человек умер через этот штамма вируса.
"Мы постоянно исследуем ситуацию. С конца июня до конца июля мы видим совсем другую картину. Если с такой прогрессией будет распространяться вирус, как мы это видим в течение этого места, то за неделю-две будем иметь пик заболеваемости", — говорит главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
Заведующая отделом эпиднадзора, наблюдения и профилактики инфекционных заболеваний ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Светлана Маципура рассказала, что большинство, у кого обнаружили штамм "Дельта" вернулись в Украину из-за границы. Это — Россия, Турция, Польша, Кипр, Великобритания. Остальные больные — это те, которые контактировали с ними.
Специалисты говорят, сейчас каждый положительный ПЦР-тест дополнительно исследуют на специальной тест-системе, чтобы выявить мутации.
Напомним, в Тернопольской области вспышка штамма "Дельта".