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Снова в антилидерах: статистика коронавируса в Днепропетровской области 3 декабря

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Снова в антилидерах: статистика коронавируса в Днепропетровской области 3 декабря

Associated Press

Почти три сотни новых больных увеличилось в областном центре.

Днепропетровская область снова попала в список антилидеров по распространению коронавируса. За сутки, 3 декабря, недуг обнаружили у 920 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше новых случаев зарегистрировали в областном центре – 280, в Кривом Роге – 150, в Каменском – 83, в Покрове – 41, в Новомосковске – 25, в Павлограде – 24.

Болезнь за сутки побороли 1552 человека, умерли – 48 человек.

Напомним, что в Украине за сутки обнаружили 13 777 новых случаев. В том числе – у 1279 детей и 222 медработника.

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