Снижает риск смерти на 79%: европейский регулятор одобрил новое лекарство от коронавируса

Препарат называется "Сотровимаб".
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать регистрацию на медицинский препарат от коронавируса "Сотровимаб".
Об этом накануне сообщили в регуляторе.
"Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) принял положительное решение, рекомендуя предоставить регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Сотровимаб" (Sotrovimab, XEVUDY), предназначенное для лечения взрослых и подростков (возраст от 12 лет и с массой тела не менее 40 кг) от коронавируса", — говорится в сообщении.
Препарат предназначен для пациентов с симптомами в легкой форме. Они не нуждаются в подключении к кислороду, но имеют высокий риск развития тяжелой формы заболевания.
По данным клинических исследований, лечение "Сотровимабом" снижает риск госпитализации или смерти на 79% у взрослых. Препарат эффективен и против нового штамма коронавируса "Омикрон", отмечают разработчики.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19. Кроме того, "Молнупиравир" уже зарегистрировали для использования Великобритания, США, ЕС. Их будут использовать, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
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