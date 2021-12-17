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Снижает риск смерти на 79%: европейский регулятор одобрил новое лекарство от коронавируса

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Снижает риск смерти на 79%: европейский регулятор одобрил новое лекарство от коронавируса

Associated Press

Препарат называется "Сотровимаб".

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать регистрацию на медицинский препарат от коронавируса "Сотровимаб".

Об этом накануне сообщили в регуляторе.

"Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) принял положительное решение, рекомендуя предоставить регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Сотровимаб" (Sotrovimab, XEVUDY), предназначенное для лечения взрослых и подростков (возраст от 12 лет и с массой тела не менее 40 кг) от коронавируса", — говорится в сообщении.

Препарат предназначен для пациентов с симптомами в легкой форме. Они не нуждаются в подключении к кислороду, но имеют высокий риск развития тяжелой формы заболевания.

По данным клинических исследований, лечение "Сотровимабом" снижает риск госпитализации или смерти на 79% у взрослых. Препарат эффективен и против нового штамма коронавируса "Омикрон", отмечают разработчики.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19. Кроме того, "Молнупиравир" уже зарегистрировали для использования Великобритания, США, ЕС. Их будут использовать, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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