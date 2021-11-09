Смертность от коронавируса в Украине уже выше, чем в США

Лидером за смертностью остается РФ.
Украина по смертности от коронавируса обогнала Соединенные Штаты Америки. Также в тройке мировых лидеров США.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers от 7 ноября.
В США, России, Британии остается самое большое количество случаев. В частности, в США зафиксировали более 50 тысяч, в России – более 39 тысяч и в Британии – более 32 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина – на 7 месте. По суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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