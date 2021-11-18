Смертность от COVID-19: в НАН сообщили, сколько еще Украина потеряет людей до конца года

Смертность от COVID-19: в НАН сообщили, сколько еще Украина потеряет людей до конца года

В НАН прогнозируют до января 2022 года будет продолжаться спад показателей заболеваемости и уровня смертности.

К концу этого года общее число умерших от COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч человек.

Об этом заявил глава рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19 Игорь Бровченко в интервью DW.

"В 2020 году у нас официально от COVID-19 умерло почти 20 тысяч человек. В 2021 году уже 57 тысяч человек умерли из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. То есть до конца года общее количество жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достигнуть 90-100 тысяч смертей. Это самый реалистичный сценарий", — сказал Бровченко.

По его словам, до конца года, вероятнее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей.

Бровченко ожидает, что до января 2022 года будет продолжаться спад тех показателей заболеваемости, которые были в августе-сентябре этого года. По словам ученого, за последние три-четыре дня смертность на COVID-19 в Украине больше не растет.

"Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, На днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", — пояснил он.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 18 ноября от COVID-19 умерли 752 человека.

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