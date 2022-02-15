Смертельный и опасный: ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19

Специалисты говорят, что после "Омикрона" вариантов вируса будет больше.

Следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

К такому выводу пришли британские ученые, материал о новых коронавирусных угрозах опубликовало издание The Guardian.

"Вариант "Омикрон" не происходит от "Дельты", а появился из совсем другой части генеалогического дерева вируса. Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом дереве вируса появится новый вариант – мы не можем знать также и уровень патогенности. Он может быть как более, так и менее патогенным", – сказал профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

С тревожными выводами Вулхауса солидарны и другие ученые. Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 также согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции.

"После "Омикрона" вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или оказать более серьезное негативное влияние на организм", — считает ученый.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

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