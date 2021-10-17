Сколько на самом деле украинцев заражается коронавирусом ежедневно: врач назвал невероятную цифру

Медик говорит, что всех инфицированных украинцев не успевают протестировать.

В Украине сейчас ежедневно инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Такое мнение высказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький на своей странице в Telegram.

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Медик сопоставил официальную статистику количества инфицированных украинцев две недели назад и сегодняшнее количество госпитализаций, что, по словам медика, указывает на то, что уровень тестирования не отражает реальной эпидемиологической ситуации в Украине.

"4821 новый случай ровно 14 дней назад выявлено в Украине, через 14 дней 4747 оказались в больнице с тяжелым "ковидом". А теперь можно понять, сколько мы не успели протестировать. Ведь если верить статистике, практически 100% пациентов оказались в больнице! У нас сейчас болеет каждый день минимум 100 000, поэтому мы имеем госпитализации почти по 5 000 каждый день!", — написал врач на своей странице в Facebook.

статистика коронавируса от Минздрава, скриншот/Тарас Жиравецькbq

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 17 октября в Украине зафиксировано 11 288 новых случаев коронавируса. Также за минувшие сутки были госпитализированы 4747 человек.

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