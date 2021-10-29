Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется — Ляшко

Сейчас процент госпитализаций в больницы сокращается.

Распространение COVID-19 сейчас не столь интенсивно, как было в начале октября. Министр здравоохранения Украины считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Об этом пишет "Украина 24".

По его словам, сейчас процент госпитализаций в больницы сокращается. В то же время он все еще находится на высоких цифрах.

“Позитивный в этой эпидемии, в этой волне, тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в некоторых регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизнь”, – подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, что в регионах повышен спрос на кислород, но он под контролем. Тем не менее некоторым родственникам пациентов баллоны приходится искать своими силами.

Также добавим, что в Минздраве был утвержден перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

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