Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться: статистика на 30 ноября

Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться: статистика на 30 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 35 человек.

В Киеве 29 ноября зарегистрировали 1646 новых случаев COVID-19. За сутки в столице поправился 1471 киевлянин, умерло – 35.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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По сравнению с другими регионами – это вдвое больше.

Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1 646), Полтавской (875) и Донецкой (706) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 ноября зафиксировано 10 554 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 561 человек, 25 318 пациентов поправилось.

С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. Всего проведено 24 514 289 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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