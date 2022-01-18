Симптомы "Омикрона" и "Дельты" могут накладываться друг на друга — Минздрав

Медики призывают людей с симптомами вируса оставаться дома и соблюдать масочный режим.
Среди основных симптомов коронавируса "Омикрон": насморк, головные боли и боли в горле. В то же время этот штамм вируса может накладываться на другие виды болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Учитывая, что на территории Украины уже есть "Омикрон", все же в большей степени в нашей стране сейчас циркулирует "Дельта"-штамм. Оба вида коронавируса у человека могут быть одновременно. В этом случае наблюдаются удвоенные симптомы. В то же время "Омикрон" в большей степени похож на простуду.
Какие симптомы у "Дельты" и "Омикрона"
- Кашель.
- Хриплый голос.
- Озноб.
- Лихорадка.
- Потеря или частичная потеря запаха и вкуса.
- Насморк.
- Головная боль.
- Утомляемость.
- Боль в горле.
"Новый штамм может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализации и летальных исходов. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19. При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование", — отметили в пресс-службе Минздрава.
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