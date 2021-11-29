Штамм "Омикрон": в Украине ужесточают правила въезда

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в ЮАР.

Министерство здравоохранения ужесточает в Украине меры защиты от коронавируса штаммом "Омикрон". Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса, должны пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Об этом шла речь во время сегодняшнего селекторного совещания с президентом Украины. В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что исследования нового штамма продолжаются. Больше информации будет доступно в ближайшие недели.

"Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен", – сказал Виктор Ляшко.

Украинцев, которые находятся на территории указанных стран, призывают четко соблюдать противоэпидемические требования. В случае появления симптомов заболевания безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Следует отметить, что в Украине новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" не был обнаружен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: