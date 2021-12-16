Штамм "Омикрон" в 70 раз заразнее "Дельты": ученые рассказали, каким может быть течение нового вида COVID-19

В случае массового распространения, штамм "Омикрон" может вызвать более тяжелое течение болезни и летальность.
Новый штамм коронавируса "Омикрон" в 70 раз заразнее, чем вариант "Дельта". В то же время он протекает в более легкой форме.
Об этом заявили учёные медицинского факультета Гонконгского университета.
Во время исследования ученые обнаружили, что за 24 часа после заражения штамм “Омикрон” размножался примерно в 70 раз быстрее, чем вариант “Дельта” и исходный вирус.
“Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к “цитокиновому шторму”, — сообщается в исследовании.
Ученые также добавили, что в случае массового распространения штамма, “Омикрон” может вызвать более тяжелое течение болезни и летальность.
“Вместе с нашими недавними исследованиями, показывающими, что вариант “Омикрон” может частично избежать иммунитета от вакцин и перенесенной инфекции, общая угроза от варианта “Омикрон”, вероятно, будет очень значительной”, — подчеркнули исследователи.
Напомним, что Украина закупит инновационные лекарства для борьбы с COVID-19.
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