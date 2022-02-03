Штамм коронавируса "Омикрон" опасен для детей: стало известно, почему

Областная детская инфекционная больница сейчас загружена примерно на 60%.

Новый штамм "Омикрона" больше затрагивает детское население. Основная причина – вакцинация среди детей.

Об этом сообщил директор областного Департамента охраны здоровья Максим Хаустов, сообщили в студии “Сегодня. Главное”.

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Областная детская инфекционная больница сейчас загружена примерно на 60%. Среди пациентов нет вакцинированных. Большей половины из них от одного до пяти лет.

"Сейчас в детской инфекционной больнице находятся около 170 больных. Всего там 290 мест. Мы видим, что "Омикрон" больше затрагивает детское население, потому что дети невакцинированы. В больнице среди заболевших ни одного вакцинированного пациента", — отметил Максим Хаустов.

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