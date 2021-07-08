Штамм коронавируса "Эпсилон" на 70% снижает эффективность вакцин, — ученые из США

Также этот штамм разрушает и естественные антитела у тех, кто переболел коронавируса.

Калифорнийская мутация коронавируса — штамм "Эпсилон" на 70% снижает эффективность вакцины от COVID-19.

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Об этом сообщает New York Post.

Специалисты из Университета Вашингтона и лаборатории Vir Biotechnology, что в Сан-Франциско выяснили, что этот штамм коронавируса имеет три мутации белка- "шипа", что ослабляет эффективность вакцин от COVID-19 на 70%.

"Мутации штамма разрушают нейтрализованы антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и защищают от инфекции", — говорится в исследовании.

Штамм "Эпсилон" также может разрушать и те антитела, которые выработались у человека после заболевания коронавирусом. Так, в ходе исследования одного из белков-"шипов" специалисты установили, что мутация ослабила 14 из 34 безопасных для вакцинации антител. Из-за этого штамма коронавируса эффективность от вакцинации может быть снижена на 50-70%.

Напомним, вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

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