Штамм коронавируса "Дельта": Украина запретила въезд без COVID-теста прибывшим из четырех стран

Новый штамм COVID-19 "Дельта" уже выявлено более чем 90 странах мира.

Так как в Украине обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта", Кабинет министров ввел ряд ограничений. Граждане, прибывающие из стран, где наблюдается большая вспышка "Дельты", будут вынуждены сдавать обязательный тест на COVID-19.

Об этом информирует МОЗ.

"Гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании, Российской Федерации, Португалии или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста", — говорится в сообщении.

Это требование начнет действовать от 25 июня 2021 года.

Новый штамм COVID-19 "Дельта" уже выявлено более чем 90 странах мира. Он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Ранее в компании AstraZeneca заявили, что их вакцина действенная против штамма коронавируса "Дельта".

Новости Украины: будет ли еще одна волна коронавируса и чем опасный штамм "Дельта" из России

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку