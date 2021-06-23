Штамм коронавируса "Дельта": Украина запретила въезд без COVID-теста прибывшим из четырех стран

Новый штамм COVID-19 "Дельта" уже выявлено более чем 90 странах мира.
Так как в Украине обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта", Кабинет министров ввел ряд ограничений. Граждане, прибывающие из стран, где наблюдается большая вспышка "Дельты", будут вынуждены сдавать обязательный тест на COVID-19.
Об этом информирует МОЗ.
"Гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании, Российской Федерации, Португалии или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста", — говорится в сообщении.
Это требование начнет действовать от 25 июня 2021 года.
Новый штамм COVID-19 "Дельта" уже выявлено более чем 90 странах мира. Он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.
По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
Ранее в компании AstraZeneca заявили, что их вакцина действенная против штамма коронавируса "Дельта".