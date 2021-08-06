Штамм "Дельта" атакует: в Ивано-Франковской области обнаружили 10 больных

На Тернопольщине умер больной штаммом "Дельта".

В Ивано-Франковской области обнаружили 10 больных штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Дмитренко, пишет "Общественное".

В бывшем Городенковском районе обнаружили 5 случаев инфицирования, в Ивано-Франковске — 3, в Долине и Коломыи по 1 случаю.

Напомним, в Тернопольской области обнаружили 52 случая заболеваний штаммом коронавируса "Дельта", среди больных есть 11-летний ребенок. В области уже зарегистрировали первую смерть, которую вызвал штамм "Дельта".

Также индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже и в Днепропетровской области. Известно о трех больных.

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку