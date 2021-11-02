Шмигаль заявил, что в стране в ближайшие недели стабилизируется ситуация с COVID

Шмигаль заявил, что в стране в ближайшие недели стабилизируется ситуация с COVID

Украинцы более активно вакцинируются.

В ближайшие две недели в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом на брифинге Запорожской областной клинической больницы сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Также читайте В Киевской области возросло количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации

По его словам, на этой и на следующей неделе ситуация с COVID-19 стабилизируется. Глава Кабмнина подчеркнул, что это станет возможным, в частности, благодаря тому, что украинцы стали активнее вакцинироваться.

"Что касается вакцинации и борьбы с коронавирусом — на прошлой и на этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на этой и на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены "красные" зоны в 15 областях, они дают свой результат", — сказал Шмигаль. .

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 700 человек, 12 639 пациентов поправились. Было госпитализировано 3188 человек, а 273307 человек вакцинировано против COVID-19. 93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Напомним, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил: в настоящее время в Украине удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавируса, но риск повторной вспышки все еще актуален. Одной из причин стабилизации ситуации является увеличение темпов вакцинации.

Читайте также:

Имела 65% поражение легких: в Днепре медики спасли роженицу с онкозаболеванием и коронавирусом

с онкозаболеванием и коронавирусом Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: в Киеве нуждается в помощи семья учительницы, которая умерла от коронавируса

"У нас реально ад, объясняю дочке, что мама умирает": волонтер рассказала, что творится в "красной" Одессе

Правда и мифы о вакцинах от коронавируса: биолог Дарка Озерная

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку