Семейных врачей хотят поощрять за вакцинацию пациентов — МОЗ

Медики смогут получать денежное вознаграждение.

Семейные врачи будут поощрять вакцинироваться от коронавируса своих пациентов.

Такую инициативу разработают в Министерстве здравоохранения, рассказали в Сніданку з 1+1.

Дело в том, что за каждого подопечного, вакцинируется от COVID, медики смогут получать денежное вознаграждение и другие дополнительные бонусы. Впрочем, о каких именно бонусы говорится, в министерстве еще решают.

Также семейным врачам будут начислять специальные баллы, если среди взрослых пациентов вакцинировано более 80%. Эти баллы затем можно будет использовать в аттестации от 2022 года.

Как сообщалось, если в отеле от коронавируса провакцинувався весь персонал, то можно получить специальную наклейку Государственного агентства по развитию туризма. Это новая инициатива ведомства. Ее решили ввести из-за роста количества больных коронавирус в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку