"Ртутный Чернобыль" посреди Киева: почему до сих пор не утилизировали гектары земли бывшего завода "Радикал"

"Ртутный Чернобыль" посреди Киева: почему до сих пор не утилизировали гектары земли бывшего завода "Радикал"

Яд более 20 лет испаряется под открытым небом.

В Киеве до сих пор не утилизированы почти четыре гектара земли бывшего завода "Радикал". Это примерно 200 тысяч тонн химических веществ, лежащих там с начала столетия. Убрать их должна была бы Киевская мэрия, впрочем, до сих пор этого не сделали. Следовательно — силовики сегодня посетили заместителя мэра — Петра Пантелеева и за бездействие — вручили ему подозрение.

О том, что на это ответили в КГГА и что сейчас – на месте прежнего производства – 31 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Самое опасное производство Украины заработало еще 60 лет назад. На химическом гиганте производили хлор, каустическую соду, бертолетовую соль, серную и соляную кислоту для оборонки. В 96-ом завод обанкротился. С тех пор опасные отходы утилизировали частично. Это в 2013 – 40 тонн хлорсодержащих химикатов вывезли на специальные перерабатывающие заводы в Польшу. Остальные ртутосодержащие отходы до сих пор в ожидании утилизации.

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Прокуратура Киева созвала брифинг и сообщила — с 2014 здесь не было никаких работ по спасению. И за бездействие вручила подозрение одному из заместителей главы КГГА Петру Пантелееву, который с подозрением не соглашается.

"Делу завода "Радикал" больше 20 лет. Оно не ново. Много было усилий уже предпринято для того, чтобы его решить", — отметил он.

Чиновник объясняет – масштабы бедствия огромны. Город не в состоянии оперировать такими средствами, а государственные субвенции два года назад заблокировал Антимонопольный комитет.

Проблема еще и в том, что единственный могильник для захоронения ртутных отходов остался на оккупированной территории. Так что долго думали, куда еще можно деть такое большое количество ртути и совместно с Министерством здравоохранения разработали новый проект.

В Киеве до сих пор не утилизировали гектары земли бывшего завода "Радикал"

"Проработали концепцию использования зоны отчуждения, для того чтобы перевезти туда ртуть и остатки грунтов с ртутью, переработать их в отходы 4 класса и захоронить. Был объявлен тендер, выделены бюджетные средства. Таким образом вопрос находится в процессе решения", — отметил Пантелеев.

Следует отметить, что для того, чтобы вывезти всю ртуть с бывшего завода — это 200 тысяч тонн — нужно загрузить не менее 50 тыс. самосвалов. И если это делать каждые 10 мин – то очистить этот участок земли можно за три недели.

Впрочем, пока вход на территорию опасного объекта — свободный. Здесь никакой охраны. Рядом появляются все новые и новые офисы. А еще высотки – несколько многоквартирных домов – для новых жителей района.

Напомним:

На прошлой неделе прокуратура вручила подозрение первому заместителю мэра – Николаю Поворознику по делу об отчуждении земельного участка возле метро "Сырец" общей стоимостью более 48 млн гривен.

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