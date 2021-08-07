Россиянин установил рекорд заразности, передав коронавирус 1500 человек

Обычно, человек, инфицированный даже агрессивным штаммом "Дельта", заражает 5-6 человек.

В России зафиксирован рекордный случай распространения одним лицом коронавирусной инфекции. Как сообщил агентству ТАСС руководитель филиала научного центра "Вектор" Александр Семенов, один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи своих сограждан.

Российский ученый с Екатиренбурга не уточнил регион, где произошло массовое заражение, которое называют суперсидингом (superseeding).

"В России зафиксирован максимальный случай суперсидинга, когда один больной заразил сразу 1,5 тысячи человек", — сообщил Семенов.

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По его словам, статистика свидетельствует, что один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек. Если он является носителем штамма "Дельта", то количество зараженных может вырасти до 5-6 человек. Суперраспространители способны заражать на порядки больше.

Семенов утверждает, что доля таких массовых распространителей в некоторых регионах может достигать 80%. По его словам, речь идет о регионах, где люди пренебрегают масками, не соблюдают социальную дистанцию, "толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе".

Напомним, ранее в Китае заявили, что более заразный штамм коронавируса "Дельта", который уже привел к одной из самых крупных вспышек с начала пандемии, завезли в страну россияне.

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