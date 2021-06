Риск смерти выше в три раза: названо неизлечимую болезнь мозга, которая осложняет течение COVID-19

Associated Press

Болезнь Альцгеймера определили ученые как фактор риска COVID-19.

Повышают риск заражения тяжелой формой COVID-19 и смерти от последствий заболевания нейродегенеративные расстройства, которые вызывают деменцию. Для людей, страдающих Альцгеймером, риски к тяжелому коронавирусу в три раза выше, а если они в пожилом возрасте (от 80 лет), в шесть раз.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из Бразилии, которые опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, пишет MedicalxPress.

Так, ученые определили деменцию как фактор риска в случае коронавируса. Ее сопоставили с другими сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, высокое давление, диабет, ожирение и рак.

Ученые объясняют это возрастом, ведь пациенты с деменцией, как правило, старшего возраста, и многие из них живут в домах престарелых. А там риск заражения и передачи вируса выше.

В то же время было установлено, что болезнь Альцгеймера не повышала риск госпитализации по сравнению с хроническими сопутствующими заболеваниями. Однако после госпитализации пациенты с болезнью Альцгеймера имели в три раза более высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от этой болезни по сравнению с пациентами, у которых не было болезни Альцгеймера.

Для пациентов с болезнью Альцгеймера старше 80 лет риск был в шесть раз выше. Объясняют это тем, что хроническое воспалительное состояние или дефектные иммунные ответы из-за старения иммунной системы могут повысить уязвимость этих пациентов и снизить их способность создавать эффективный ответ на инфекцию.

"Мы обнаружили, что все причины деменции являются факторами риска серьезности и смерти в случае COVID-19, и эти риски более выражены у пациентов с болезнью Альцгеймера", — говорит главный автор проекту и профессор Химического института при Университете Сан-Паулу Сержио Верджовски- Алмейда.

Всего в исследовании приняли участие 12 863 пациента, которые старше 65 лет, 1 167 из которых дали положительный тест на коронавирус.

Статистический анализ показал, что все причины деменции, особенно болезнь Альцгеймера, были факторами риска тяжести заболевания и смерти госпитализированных пациентов, независимо от возраста.

Недавние исследования показали, что SARS-CoV-2 может проникать в центральную нервную систему через обонятельную слизистую оболочку и это приводит к местному воспалительному иммунному ответу.

Напомним, американский ученый заявил, что человечеству угрожают новые вспышки COVID в в 2026 и 2032 годах. Этого можно избежать благодаря тщательному изучению происхождения COVID-19.

