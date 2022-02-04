Рекорд за все время пандемии: в Украине более 43 тысяч COVID-случаев в сутки

Рекорд за все время пандемии: в Украине более 43 тысяч COVID-случаев в сутки

Болезнь продолжает атаковать украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 3 февраля, заразились коронавирусом 43 778 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По данным ведомства, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 4 381, медработников – 873).

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 4 328 человек

◾️ летальных исходов – 174

◾️ поправилось – 9 497 человек

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболели – 4 213 675 человек

◾️ выздоровел – 3 660 351 человека

◾️ летальных исходов – 100 983

◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417

Следует отметить, что в стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд новых случаев в сутки. 2 февраля было зафиксировано 39620 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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