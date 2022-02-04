Рекорд за все время пандемии: в Украине более 43 тысяч COVID-случаев в сутки

Болезнь продолжает атаковать украинцев.
В Украине за минувшие сутки, 3 февраля, заразились коронавирусом 43 778 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской, Львовской и Житомирской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 4 381, медработников – 873).
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано – 4 328 человек
◾️ летальных исходов – 174
◾️ поправилось – 9 497 человек
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболели – 4 213 675 человек
◾️ выздоровел – 3 660 351 человека
◾️ летальных исходов – 100 983
◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417
Следует отметить, что в стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд новых случаев в сутки. 2 февраля было зафиксировано 39620 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.