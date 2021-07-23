Радуцкий: Уровень заболеваемости штаммом "Дельта" во время вспышки среди вакцинированных крайне низкий

Радуцкий: Уровень заболеваемости штаммом "Дельта" во время вспышки среди вакцинированных крайне низкий

В Украине уже зафиксированы случаи инфицирования этим вариантом COVID-19.

В странах Западной Европы и США во время вспышек COVID-19, вызванных штаммом коронавируса "Дельта", уровень заболеваемости среди привитых является крайне низким.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во время вспышки пандемии, вызванной штаммом «Дельта», уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и фактически исключает летальные случаи", — подчеркнул депутат.

Кроме того, Радуцкий отметил, что штамм "Дельта" приближается к границам Украины.

Напомним, сейчас штамм "Дельта" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте количества случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19. 22 июля у 6 пациентов столичной Александровской больницы во время первичного тестирования было выявлено инфицирование штаммом "Дельта". Биоматериалы передали для подтверждения в Киевский лабораторный центр Минздрава.

Коронавирс в Украине: в 6 киевлян обнаружили штамм "Дельта" - Минздрав призывает к вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку