Радуцкий: Уровень заболеваемости штаммом "Дельта" во время вспышки среди вакцинированных крайне низкий

В Украине уже зафиксированы случаи инфицирования этим вариантом COVID-19.
В странах Западной Европы и США во время вспышек COVID-19, вызванных штаммом коронавируса "Дельта", уровень заболеваемости среди привитых является крайне низким.
Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Во время вспышки пандемии, вызванной штаммом «Дельта», уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и фактически исключает летальные случаи", — подчеркнул депутат.
Кроме того, Радуцкий отметил, что штамм "Дельта" приближается к границам Украины.
Напомним, сейчас штамм "Дельта" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте количества случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.
16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19. 22 июля у 6 пациентов столичной Александровской больницы во время первичного тестирования было выявлено инфицирование штаммом "Дельта". Биоматериалы передали для подтверждения в Киевский лабораторный центр Минздрава.