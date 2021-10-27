Радуцкий рассказал, при каком условии вакцина может стать платной и когда

Радуцкий рассказал, при каком условии вакцина может стать платной и когда

Сейчас Украина имеет возможность иммунизировать 60-70% населения.

Пока в Украине не планируют вводить платную вакцинацию от коронавируса, пока в мире продолжается пандемия. Однако через полгода или год это может стать возможным.

Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

По его словам, сейчас Украина имеет возможность иммунизировать 60-70% населения.

"Мы же понимаем, что этот вирус навсегда, равно как и вирус гриппа. Сейчас научимся, выработаем коллективный иммунитет, но каждый год предстоит вакцинация от наковыда так, как и от гриппа", — сказал он.

Радуцкий уверен, что через полгода или год появятся лекарства от коронавируса и тогда есть большая вероятность, что вакцинация будет платной. Пока этот вопрос даже не обсуждается. Он напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило вакцинацию детей с 12 лет. Сегодня Минздрав рассматривает вопросы бустерной дозы для людей из группы риска.

Напомним, ранее Виктор Ляшко пояснил, что в этом году платная вакцина не целесообразна, однако в дальнейшем может стать возможным.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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