Работа зимних курортов на новогодние праздники: главный санврач Украины рассказал, как все будет работать

Работа зимних курортов на новогодние праздники: главный санврач Украины рассказал, как все будет работать

По прогнозам экспертов, к Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины.

В Украине к началу сезона зимних праздников волна коронавируса может покинуть Украину. Такой прогноз сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей", — сказал он.

Игорь Кузин рассказал, что Министерство здравоохранения совместно с владельцами зимних курортов разрабатывает стратегию их работы на период новогодне-рождественских праздников.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – как здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте в, например на входе в гостиницу или пункт проката спортивного снаряжения", — сказал он.

Напомним, что из-за нового штамма коронавируса сегодня Всемирная организация здравоохранения соберется на экстренное заседание.

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