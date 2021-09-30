Работа или вакцинация: приказ Минздрава об обязательных прививках проходит регистрацию

Руководители определенных учреждений будут обязаны отстранить от работы работников, не получивших прививки от COVID-19.
Министерство здравоохранения передало для регистрации в Министерстве юстиции приказ, содержащий перечень профессий, представители которых обязательно должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Еспресо".
После регистрации в Минюсте этот приказ вступит в силу.
По словам Ляшко, в этом документе четко определен перечень профессий с обязательной вакцинацией.
"Это все педагоги, независимо от специализации заведения — ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные ", — перечислил министр.
Приказом предусмотрено, что работодатель на время карантина должен отстранить от работы всех невакцинированных работников без сохранения платы, но с сохранением места работы.
Напомним, до сих пор в Украине не получили прививки более 30% педагогов, хотя количество вакцин и мобильных бригад является достаточным.