Прожил без любимой всего 12 часов: во Львовской области в один день из-за COVID-19 умерли супруги

Прожил без любимой всего 12 часов: во Львовской области в один день из-за COVID-19 умерли супруги

Покойным было по 66 лет.

В г. Новояворовске Львовской области в реанимации 26 октября в один день из-за COVID-19 умерли супруги. Мужчина смог прожить без любимой всего 12 часов и после этого его тоже не стало.

Об этом в Facebook сообщила сестра покойной женщины Леся Баранюк.

Супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще с школьных лет. Поженились влюбленные в 18 лет. У пары родились сыновья и одна дочь. Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть-чуть быстрее". Так и случилось — они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов", — написала Леся Баранюк.

В комментарии 24tv.ua главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что покойным было по 66 лет. Их госпитализировали с коронавирусом еще 29 сентября. Муж и его жена были невакцинированые. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.

Напомним, в Запорожье парализованная женщина неделю прожила с телом мужчины и скончалась.

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