"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": подробности смерти 20-летней беременной от COVID-19 в Ровенской области

Роженица жаловалась на плохое отношение медицинского персонала и нехватку кислорода.

В г. Дубно Ровенской области скончалась 20-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Она была на 7 месяце беременности.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Ровенщины Роман Сафонов, пишет rivne.online.

По данным медика, у женщины были проблемы с дыхательной системой и тяжелая пневмония из-за коронавируса. Медики также не смогли спасти и младенца.

Главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук в комментарии "Общественному" сообщил, что женщина скончалась ночью, 17 ноября. По его данным, в роддом она попала за неделю до смерти с подтвержденным COVID-19.

"У нее было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Состояние осложнялось, была пневмония, ее лечили, но внезапно ухудшилось состояние и спасти не удалось. Пока оказывали реанимационные мероприятия, плод замер и невозможно было его спасти", – сказал Ростислав Андрощук.

В Facebook мать покойной девушки опубликовала скриншоты переписки с дочерью. Беременная писала о том, что ей тяжело дышать, не хватало кислорода, а когда она жаловалась, то медперсонал угрожал перевести ее в другую больницу.

"Моя птичка, моя дочь. Не знаю, правильно делаю или нет, но делайте выводы сами. Это переписка с моим цветочком... Вот такое отношение в больнице", — написала мать девушки Зоряна Бояр.

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

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