"Привитые у нас единицы": Закарпатье стремительно движется к "красной зоне"

"Привитые у нас единицы": Закарпатье стремительно движется к "красной зоне"

В регионе не снижается смертность от коронавируса.

Закарпатье стремительно движется к "красной зоне". Ежедневно в больницы там попадают по полтысячи тяжелых больных COVID-19.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 декабря.

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Пациентами занято 62% коек, что на треть больше средней загруженности в Украине.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Закарпатье сегодня – единственный регион, где ковид-ситуация ухудшается.

За последнюю неделю количество госпитализированных там выросло на 9%. Не снижается в области и смертность от коронавируса. При этом на Закарпатье до сих пор фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения.

"97% поступают непривитые, привитые у нас единицы... и то никто не умирает", — сказал Михаил Поляк, директор Закарпатской областной клинической инфекционной больницы.

Коронавирус в Украине: Закарпатье стремительно двигается в "красную" зону

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксирован 13531 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 525 человек, 23 535 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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