Привитые бустерной дозой получат новый COVID-сертификат: сколько будет действовать и когда появится

Привитые бустерной дозой получат новый COVID-сертификат: сколько будет действовать и когда появится

Срок действия нового документа будет - 270 дней.

В Украине через приложение "Дія" можно будет получить сертификат о бустерной дозе вакцины. Документ появится в конце января. До тех пор, кто получил прививку бустером, смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полной вакцинации.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, сообщает пресс-центр Минздрава.

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Как получить COVID-сертификат о бустерной прививке

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, уже после прививки. Порядок генерации сертификата не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Отмечается, что срок действия нового документа будет - 270 дней, считая с даты последней прививки против COVID-19.

"Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустерную дозу, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", — рассказала Мария Карчевич.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, которым разрешил прививаться бустерной дозой людям от 60 лет. Оптимальный период введения бустерной дозы – от 6 до 9 месяцев. Предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам.

Стоит отметить, что в Украине открыта запись на бустерную дозу вакцины против коронавируса. Чтобы записаться на бустерную дозу вакцины против коронавируса, следует перейти по ссылке и выбрать место, дату и время прививки.

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