В Израиле умерла от коронавируса женщина, которая недавно вернулась из Умани

Женщина не была привита от коронавирусной инфекции.
Жительница израильского города Модиин-Илит вернулась из Умани, где праздновала Рош ха-Шана, и умерла от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает издание "Известия".
Женщину в критическом состоянии 20 сентября госпитализировали в больницу Асаф ха-Рофе. На тот момент она уже начинала задыхаться. В медучреждении пациентке провели комплекс мероприятий по реанимации, однако никакого результата они не дали.
Отмечается, что женщина не была привита от коронавирусной инфекции.
"Несмотря на многочисленные попытки медицинского персонала спасти жизнь женщины, к сожалению, они были вынуждены констатировать смерть. Мы, пользуясь случаем, вновь призываем население пройти вакцинацию, чтобы избежать подобных трагедий", — подчеркнули в медучреждении.
Ранее мы писали, что в Украине последние дни возросло количество больных на коронавирус, требующие стационарного лечения. Многие из них находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.