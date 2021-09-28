Привезли уже мертвой: израильтянка за считанные часы умерла от коронавирусной инфекции

Болезнь у женщины протекала бессимптомно.

От коронавирусной инфекции стремительно умерла 46-летняя израильтянка. У женщины не было симптомов болезни. А родственники вызвали "скорую" уже после того, как она неожиданно потеряла сознание.

Об этом пишет издание "Вести".

Так, израильтянка, у которой не было сопутствующих заболеваний, поступила в приемное отделение больницы "Вольфсон" уже в бессознательном состоянии. Ее родственники вызвали медиков после того, как женщина неожиданно потеряла сознание.

По словам медработников, женщину доставили в приемный покой уже мертвой. Там лишь констатировали ее смерть.

Сама же израильтянка вела активный образ жизни и не жаловалась на здоровье. В то же время она не была привита от коронавирусной инфекции. Что же привело к резкому ухудшению состояния, сейчас выясняют специалисты.

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