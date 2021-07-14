Привезли из России: на Закарпатье лабораторно подтвердили два случая "Дельта"-штамма коронавируса

Привезли из России: на Закарпатье лабораторно подтвердили два случая "Дельта"-штамма коронавируса

Женщина, которая подхватила "индийский" штамм, две недели провела в реанимации.

В Закарпатской области медики подтвердили два новых случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. "Дельту" обнаружили у закарпатцев, которые вернулись из России.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Виталий Глагола.

Недуг обнаружили в семье, которая вернулась в Закарпатскую область из Санкт-Петербурга. Сначала на "Дельту" в РФ переболел мужчина, позже от нового штамма COVID-19 лечилась его жена. Женщина две недели провела в реанимации.

"С такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца. Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма "Дельта", — сказал главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Он также подчеркнул, что возраст женщины, которая переболела "Дельтой" в России, свидетельствует о том, что болезнь должна была протекать в легкой форме.

"Мы заподозрили у них именно штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, который у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации. Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма "Дельта". И сейчас родители ее мужа с такими же симптомами", — добавил Михаил Поляк.

Напомним, что штамм "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован минимум в 111 странах и территориях.

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